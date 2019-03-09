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Универсиада-2019. Одиночное катание. Произвольная программа
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Фигуристка Константинова стала бронзовым призёром Универсиады в Красноярске

Фигуристка Константинова стала бронзовым призёром Универсиады в Красноярске
Другие / Зимняя Универсиада 2019

Российская фигуристка Станислава Константинова взяла бронзовую медаль в одиночном турнире на Универсиаде-2019 в Красноярске.

По сумме короткой и произвольной программ Константинова набрала 205,91 балла. Первое место заняла японка Маи Михара (220,68), второй стала Элизабет Турсынбаева из Казахстана (214,77). Россиянка Мария Сотскова заняла седьмое место (170,20).

Универсиада-2019. Красноярск

Женщины. Итоговое положение

1. Маи Михара (Япония) – 220,68
2. Элизабет Турсынбаева (Казахстан) – 214,77
3. Станислава Константинова (Россия) – 205,91
4. Мэ Беренис Мейте (Франция) – 179,56
5. Со Ён Пак (Южная Корея) – 175,66
6. Хина Такено (Япония) – 175,38
7. Мария Сотскова (Россия) – 170,20.

Универсиада завершится 12 марта.

Универсиада-2019. Женщины. Произвольная программа
09 марта 2019 года, суббота. 08:00 МСК
1
Маи Михара
Япония
220.68
2
Элизабет Турсынбаева
Казахстан
214.77
3
Станислава Константинова
Россия
205.91
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