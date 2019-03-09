Фигуристка Константинова стала бронзовым призёром Универсиады в Красноярске

Российская фигуристка Станислава Константинова взяла бронзовую медаль в одиночном турнире на Универсиаде-2019 в Красноярске.



По сумме короткой и произвольной программ Константинова набрала 205,91 балла. Первое место заняла японка Маи Михара (220,68), второй стала Элизабет Турсынбаева из Казахстана (214,77). Россиянка Мария Сотскова заняла седьмое место (170,20).



Универсиада-2019. Красноярск



Женщины. Итоговое положение



1. Маи Михара (Япония) – 220,68

2. Элизабет Турсынбаева (Казахстан) – 214,77

3. Станислава Константинова (Россия) – 205,91

4. Мэ Беренис Мейте (Франция) – 179,56

5. Со Ён Пак (Южная Корея) – 175,66

6. Хина Такено (Япония) – 175,38

7. Мария Сотскова (Россия) – 170,20.

Универсиада завершится 12 марта.