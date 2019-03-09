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Дедюхин: у меня есть секрет, куда вставать и ложиться, чтобы было меньше ветра

Дедюхин: у меня есть секрет, куда вставать и ложиться, чтобы было меньше ветра
Другие / Зимняя Универсиада 2019

Российский биатлонист Александр Дедюхин после выступления в одиночной смешанной эстафете на Универсиаде в Красноярске сослался на плохие погодные условия.

Дедюхин и Валерия Васнецова выиграли золото, преодолев дистанцию за 42 минуты 53,4 секунды. Эта золотая медаль стала 30-й для сборной России на Универсиаде. Серебро взяла сборная Чехии, навязавшая борьбу россиянам, а бронза досталась Франции.

«В личных гонках у меня есть секрет, куда нужно вставать и ложиться, чтобы было меньше ветра. А тут без выбора совсем было. Спасибо тренерам, что доверили мне эту эстафету. Считаю, я их не подвёл», — приводит слова Дедюхина сайт телеканала «Матч ТВ».

Зимняя Универсиада-2019 в Красноярске завершится 12 марта.

Васнецова: были очень тяжёлые погодные условия
Источник: Матч ТВ Сообщить об ошибке
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