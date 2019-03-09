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Зайцева: тренеры дали возможность заработать медали Васнецовой и Дедюхину

Зайцева: тренеры дали возможность заработать медали Васнецовой и Дедюхину
Другие / Зимняя Универсиада 2019

Двукратная олимпийская чемпионка Ольга Зайцева поделилась впечатлениями от одиночной смешанной эстафеты на Универсиаде-2019 в Красноярске, где победу одержали Валерия Васнецова и Александр Дедюхин.

Второй результат показала сборная Чехии, третьей стала команда Франции.

«У ребят, которые были лучшими в сборной России, уже медали есть, поэтому дали возможность их заработать Васнецовой и Дедюхину. Наши спортсмены оказались лучше ногами, выглядели сильнее, но борьба всё равно была интересной для зрителей», — приводит слова Зайцевой «Матч ТВ».

Эта золотая медаль стала 30-й для сборной России на Универсиаде. Российская команда побила собственный рекорд — на Универсиаде 2017 года в Алма-Ате спортсмены завоевали 29 золотых наград, к которым прибавили 27 серебряных и 15 бронзовых медалей.

Универсиада в Красноярске завершится 12 марта.

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