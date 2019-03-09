Отец Юрловой: в пасьюте, если всё сложится, Катя может побороться за медаль

Отец и тренер российской биатлонистки Екатерины Юрловой-Перхт Виктор Юрлов выразил мнение, что спортсменка будет бороться за медали в гонке преследования на чемпионате мира в Эстерсунде. В спринте Юрлова стала восьмой.



«Её выступление оставило хорошее впечатление, ход она показала достойный. Медаль мог обеспечить любой выстрел, и при удачном стечении обстоятельств она могла бы быть в тройке. В пасьюте, если всё сложится, она может побороться за медаль.



На данный момент настрой и форма позволяют ей претендовать на это. Она показала, что ходом не слабее остальных и может бороться за призовые места. У нас хорошее предчувствие», – цитирует Юрлова ТАСС.

Чемпионат мира по биатлону в Эстерсунде завершится 17 марта.