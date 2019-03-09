Большунов выиграл масс-старт на этапе КМ в Норвегии, Вылегжанин — второй

На этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Холменколлене (Норвегия) прошёл королевский мужской марафон классическим стилем.

Победу одержал россиянин Александр Большунов, в призовую тройку вошли ещё два россиянина — Максим Вылегжанин и Андрей Ларьков.



Кубок мира. Холменколлен, Норвегия



Мужчины. Масс-старт. 50 км, классический стиль



1. Александр Большунов (Россия) – 2:23.49,8

2. Максим Вылегжанин (Россия) – +1,0

3. Андрей Ларьков (Россия) – +1,6

4. Илья Семиков (Россия) – +2,0

5. Алекс Харви (Канада) – +4,6

6. Мартин Йонсруд Сундбю (Норвегия) – +7,7

7. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) – +11,2

8. Микаэль Гуннульфсен (Норвегия) – +16,0

9. Сьюр Рёте (Норвегия) – +20,5

10. Алексей Червоткин (Россия) – +24,7.

Александр Бессмертных не финишировал.