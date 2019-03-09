Большунов — самый молодой победитель королевского марафона в Норвегии

На этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Холменколлене (Норвегия) прошёл королевский мужской марафон классическим стилем. Победу одержал россиянин Александр Большунов.



22-летний Большунов стал самым молодым в истории победителем этой гонки. Прежний рекорд принадлежал итальянцу Пьетро Пиллеру Коттреру, который выиграл марафон в 1997 году. Он был старше Александра всего на несколько дней. Также Большунов стал третьим россиянином, кому удалось выиграть этот марафон. В 1993 и 1998 годах побеждал Алексей Прокуроров, в 2013-м – Александр Легков.

Кубок мира. Холменколлен, Норвегия



Мужчины. Масс-старт. 50 км, классический стиль



1. Александр Большунов (Россия) – 2:23.49,8

2. Максим Вылегжанин (Россия) – +1,0

3. Андрей Ларьков (Россия) – +1,6

4. Илья Семиков (Россия) – +2,0

5. Алекс Харви (Канада) – +4,6

6. Мартин Йонсруд Сундбю (Норвегия) – +7,7

7. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) – +11,2

8. Микаэль Гуннульфсен (Норвегия) – +16,0

9. Сьюр Рёте (Норвегия) – +20,5

10. Алексей Червоткин (Россия) – +24,7.