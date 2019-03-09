Пихлер: все хотят поговорить с биатлонистами, но на ЧМ у них жёсткий график

Тренер сборной Швеции Вольфганг Пихлер объяснил, почему решил изолировать спортсменов от прессы и посторонних людей во время ЧМ-2019.

«Будем держать спортсменов подальше от всех остальных. Завтра новая гонка, и они должны отдохнуть. Вокруг них много разговоров, они должны прийти в себя. Они будут есть, спать и сосредоточатся на гонках. Это моё решение.



На домашнем чемпионате мира всё не так, как на других чемпионатах. Когда-то здесь было пять журналистов, сейчас их очень много, и все хотят поговорить со спортсменами. Но у них жесткий график гонок, совершенно не похожий на Олимпийские игры, где у нас всегда было два выходных дня. Здесь Ханна Эберг проведёт семь гонок за одиннадцать дней. Ей нужен отдых», — цитирует Пихлера SVT.