Вяльбе: у меня ощущение, что Вылегжанин пропустил Большунова к победе

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе высказала мнение, что Максим Вылегжанин в последней гонке в карьере пропустил Александра Большунова к победе.



На этапе Кубка мира в Норвегии российские лыжники заняли весь пьедестал в гонке на 50 км свободным стилем: Большунов пришёл первым, второе место занял Вылегжанин, третье — Андрей Ларьков. Для 36-летнего Вылегжанина эта гонка стала последней в карьере.



«Безусловно, рада за Максима, знала, что он настраивается на последнюю гонку очень серьёзно и сможет показать результат. Не стоит говорить, что Большунову стоило пропустить Вылегжанина, так как Саша борется за первое место в общем зачёте Кубка мира, и эти 20 очков могли бы ему дорогого стоить. В принципе, сегодня вся команда усердно работала, на Большунова в том числе. Думаю, Максим не обиделся, так как у меня было ощущение, что он сам его пропустил: всё-таки у наших мужчин со времён Завьялова не было побед в общем зачёте Кубка мира», — цитирует Вяльбе ТАСС.

Три россиянина на пьедестале — в обзоре масс-старта на этапе КМ в Норвегии