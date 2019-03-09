Клевцова и Халили стали пятыми в спринтах на юниорском чемпионате Европы

На чемпионате Европы по биатлону среди юниоров прошли спринтерские гонки. В соревнованиях девушек победила француженка Камиль Бенед, лучшей из россиянок стала Алина Клевцова — пятое место.

В соревнованиях юниоров первым стал норвежец Сиверт Гутторм Баккен. Россиянин Карим Халили — пятый.

Чемпионат Европы среди юниоров. Шушен, Норвегия



Спринт. Юниорки



1. Камиль Бенед (Франция) – 21.58,0 (0+0)

2. Гилонне Гигонна (Франция) – +2,4 (0+0)

3. Юлиане Фрювирт (Германия) – +15,1 (0+1)

4. София Шнайдер (Германия) – +15,9 (0+1)

5. Алина Клевцова (Россия) – +23,6 (0+0)...

7. Анастасия Кайшева (Россия) – +28,3 (0+1)

8. Анастасия Гореева (Россия) – +30,1 (0+2)...

13. Ксения Довгая (Россия) – +55,4 (0+1)...

35. Татьяна Воронова (Россия) – +1.49,8 (0+1)…

53. Екатерина Понеделко (Россия) – +2.41,9 (1+1).

Юниоры



1. Сиверт Гутторм Баккен (Норвегия) – 24.48,1 (0+0)

2. Тим Гротиан (Германия) – +7,5 (0+0)

3. Томассо Джакомел (Италия) – +24,6 (0+0)

4. Йорген Бренденген Крогсатер (Норвегия) – +29,2 (0+1)

5. Карим Халили (Россия) – +29,8 (0+1)...

13. Никита Матвеев (Россия) – +1.04,5 (0+1)…

19. Игорь Малиновский (Россия) – +1.32,2 (2+0)...

28. Илья Новопашин (Россия) – +1.49,4 (0+0)…

32. Андрей Вьюхин (Россия) – +1.56,9 (2+2)…

35. Антон Овсянников (Россия) – +2.04,6 (0+1)…

49. Александр Бектуганов (Россия) – +2,27,8 (1+0)