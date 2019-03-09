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Просвирнова взяла бронзу на чемпионате мира по шорт-треку

Просвирнова взяла бронзу на чемпионате мира по шорт-треку
Другие / Конькобежный спорт

Российская спортсменка Софья Просвирнова взяла бронзовую медаль на дистанции 1500 м на чемпионате мира по шорт-треку в Софии.

Просвирнова показала результат 2 минуты 29,843 секунды, отставание от победительницы — Чхве Мин Чжон из Южной Кореи — составило 0,102 секунды. Второе место заняла канадка Ким Бутен (+0,062). Россиянка Екатерина Ефременкова была дисквалифицирована.

Чемпионат мира. София, Болгария

Женщины. 1500 м

1. Чхве Мин Джон (Южная Корея) – 2.29,741
2. Ким Бутен (Канада) – +0,062
3. Софья Просвирнова (Россия) – +0,102.

21-летняя Просвирнова является серебряным и бронзовым призёром чемпионатов мира, также на её счету четыре золотые, пять серебряных и три бронзовые награды чемпионатов Европы.

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