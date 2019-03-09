Сборная России с новым рекордом лидирует в медальном зачёте Универсиады-2019

Сборная России безоговорочно лидирует в общекомандном медальном зачёте XXIX Всемирной зимней универсиады в Красноярске после восьмого дня соревнований. В активе российских студентов 84 медали (30 золотых, 30 серебряных и 24 бронзовых).

Второе место с шестью золотыми, тремя серебряными и четырьмя бронзовыми медалями, занимает сборная Южной Кореи. Третьи – японские спортсмены 9 (3, 3, 3).



В восьмой день россияне завоевали шесть (3, 1, 2) медалей. Чемпионами Универсиады-2019 стали эстафетные команды в лыжных гонках в составе Яны Кирпиченко, Екатерины Смирновой, Алисы Жамбаловой, Ивана Кириллова, Антона Тимашова, Кирилла Киливнюка и Ивана Якимушкина, а также биатлонисты Александр Дедюхин и Валерия Васнецова в одиночной смешанной эстафете.

Также сегодня сборная России установила новый рекорд по количеству золотых медалей на одной зимней Универсиаде. Прежний рекорд – 29 золотых наград – также принадлежал российским студентам и был установлен на Универсиаде 2017 года в Алма-Ате.

XXIX Всемирная зимняя универсиада в Красноярске завершится 12 марта.