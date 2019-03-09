Большунов — самый молодой победитель дистанционного зачёта Кубка мира в истории

Российский лыжник Александр Большунов стал самым молодым обладателем «Малого хрустального глобуса» в дистанционном зачёте Кубка мира.

Дистанционный зачёт Кубка мира проводится с сезона-1996/97. Ранее достижение принадлежало норвежцу Петтеру Нортугу, который выиграл «Малый хрустальный глобус» в 24 года (2009/10).

Отметим, сегодня Большунов установил ещё один рекорд: 22-летний россиянин стал самым молодым в истории победителем королевского марафона в Холменколлене (Норвегия). Прежний рекорд принадлежал итальянцу Пьетро Пиллеру Коттреру, который выиграл марафон в 1997 году. Он был старше Александра всего на несколько дней.

Напомним, в марафоне на 50 км классическим стилем, весь пьедестал почёта заняли российские лыжники. Большунов пришёл к финишу первым, Максим Вылегжанин занял второе место, тройку призёров замкнул Андрей Ларьков.

Большунов выиграл масс-старт на этапе КМ в Норвегии, Вылегжанин — второй

Большунов — самый молодой победитель королевского марафона в Норвегии