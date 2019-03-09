Медведева обошла Загитову и Шарапову в рейтинге «Женщины года в России»

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева и олимпийская чемпионка Алина Загитова вошли в топ-20 медиарейтинга «Женщины года в России», составленного компанией «Медиалогия» на основе мониторинга российских СМИ с марта 2018 по март 2019 года.

Из женщин, имеющих отношение к спорту, выше Медведевой в рейтинге только вице-премьер Ольга Голодец, курирующая спорт в Правительстве РФ. Она на 14-м месте.

Спортсменки и тренеры в рейтинге «Женщины года в России-2019»

15. Евгения Медведева (фигурное катание)…

20. Алина Загитова (фигурное катание)…

22. Мария Шарапова (теннис)…

29. Этери Тутберидзе (фигурное катание)…

33. Елизавета Туктамышева (фигурное катание)

34. Татьяна Навка (фигурное катание)

35. Ольга Глацких (гимнастика)…

47. Екатерина Юрлова-Перхт (биатлон)