Быкова выиграла параллельный гигантский слалом на этапе КМ по сноуборду в Скуоле

Российская сноубордистка Милена Быкова стала победительницей соревнований в параллельном гигантском слаломе на этапе Кубка мира в Скуоле (Швейцария).

В финальном заезде чемпионка Универсиады-2019 в Красноярске опередила победительницу Олимпийских игр и чемпионатов мира представительницу Чехии Эстер Ледецкую. В малый финал пробилась ещё одна россиянка — Наталья Соболева, но серебряный призёр чемпионата мира-2019 уступила немке Шайне Лох в борьбе за бронзу.

Сноуборд. Кубок мира. Скуоль, Швейцария

Женщины. Параллельный гигантский слалом

1. Милена Быкова (Россия).

2. Эстер Ледецкая (Чехия).

3. Шайне Лох (Германия).

4. Наталья Соболева (Россия)...

8. Мария Валова (Россия)...

13. Елизавета Салихова (Россия)...

15. Анастасия Курочкина (Россия).