Американка Шиффрин побила 30-летний рекорд по числу побед за сезон на этапах КМ

Двукратная олимпийская чемпионка американская горнолыжница Микаэла Шиффрин установила новый рекорд по количеству побед на этапах Кубка мира за один сезон.
Сегодня, 9 марта, Шиффрин заняла первое место в слаломе на этапе Кубка мира в Шпиндлерув-Млине (Чехия), одержав 15-ю победу в сезоне с результатом 1 минута 38,98 секунды. Второй стала швейцарская спортсменка Венди Хольденер (+0,85 секунды), замкнула тройку лучших словацкая горнолыжница Петра Вльгова (+2,03).
Горнолыжный спорт. Кубок мира. Шпиндлерув-Млин, Чехия
Женщины, слалом
1. Микаэла Шиффрин (США) — 1.38,98.
2. Венди Хольденер (Швейцария) — +0,85.
3. Петра Вльгова (Словакия) — +2,03.
Напомним, прежнее достижение принадлежало швейцарке Френи Шнайдер, которая в сезоне-1988/89 одержала 14 побед.
Отметим, Шиффрин гарантировала себе третью победу подряд в общем зачёте Кубка мира.