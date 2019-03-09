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Американка Шиффрин побила 30-летний рекорд по числу побед за сезон на этапах КМ

Американка Шиффрин побила 30-летний рекорд по числу побед за сезон на этапах КМ
Другие / Лыжный спорт

Двукратная олимпийская чемпионка американская горнолыжница Микаэла Шиффрин установила новый рекорд по количеству побед на этапах Кубка мира за один сезон.

Сегодня, 9 марта, Шиффрин заняла первое место в слаломе на этапе Кубка мира в Шпиндлерув-Млине (Чехия), одержав 15-ю победу в сезоне с результатом 1 минута 38,98 секунды. Второй стала швейцарская спортсменка Венди Хольденер (+0,85 секунды), замкнула тройку лучших словацкая горнолыжница Петра Вльгова (+2,03).

Горнолыжный спорт. Кубок мира. Шпиндлерув-Млин, Чехия
Женщины, слалом
1. Микаэла Шиффрин (США) — 1.38,98.
2. Венди Хольденер (Швейцария) — +0,85.
3. Петра Вльгова (Словакия) — +2,03.

Напомним, прежнее достижение принадлежало швейцарке Френи Шнайдер, которая в сезоне-1988/89 одержала 14 побед.

Отметим, Шиффрин гарантировала себе третью победу подряд в общем зачёте Кубка мира.

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