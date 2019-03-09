Рёте: ужасно чувствовать себя раздавленным дома. Выступление россиян впечатляет

Двукратный чемпион мира-2019, норвежский лыжник Сьюр Рёте прокомментировал результаты королевского марафона классическим стилем на этапе Кубка мира в Холменколлене (Норвегия).

«Ужасно чувствовать себя, как будто тебя раздавили, на родной земле. Но российские лыжники проделали большую работу, поэтому мы знаем, что они могут в своей лучшей форме. Это было впечатляюще», — приводит слова Рёте VG.

Напомним, в масс-старте на 50 км классическим стилем весь пьедестал заняли российские лыжники. Победу одержал Александр Большунов, вторым пришёл к финишу Максим Вылегжанин, Андрей Ларьков замкнул тройку призёров. Ещё один россиянин Илья Семиков остановился в шаге от пьедестала. Лучшим среди норвежских лыжников стал Мартин Йонсруд Сундбю, занявший шестое место.