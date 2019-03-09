Клебо — о победе Большунова: он невероятно хорош. Тут ничего не поделаешь

Трёхкратный чемпион мира и Олимпийских игр норвежский лыжник Йоханнес Хёсфлот Клебо прокомментировал итоги королевского марафона классическим стилем на этапе Кубка мира в Холменколлене (Норвегия), а также рассказал о дальнейшей борьбе с россиянином Александром Большуновым за «Большой хрустальный глобус».

«Большунов, безусловно, сильный. Сегодня он показал, что невероятно хорош. Тут ничего не поделаешь. Я старался изо всех сил, но здесь сегодня Александр был лучше меня. Теперь я должен попытаться использовать свои сильные стороны. В будущем спринтерские гонки будут очень важны. Это будет интересная борьба. Большунов показал, что находится в хорошей форме. Сегодня он заработал много очков. Значит, мне нужно выложиться, если собираюсь взять желтую майку лидера Кубка мира», – приводит слова Клебо VG.

Напомним, в масс-старте на 50 км классическим стилем весь пьедестал заняли российские лыжники. Победу одержал Большунов, вторым пришёл к финишу Максим Вылегжанин, Андрей Ларьков замкнул тройку призёров. Клебо занял 38-е место, отстав от победителя на 6 минут 8 секунд.