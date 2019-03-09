Носсум: сегодня нас побили невероятно сильные русские. Но золото на ЧМ важнее

Тренер сборной Норвегии по лыжным гонкам Эйрик Носсум прокомментировал итоги королевского марафона классическим стилем на Кубке мира в Холменколлене (Норвегия).

«Я знаю, что те, кто был на чемпионате мира, в течение последней недели тренировались не в полную силу. Они отдыхали и встречались с семьями. Но сегодня нас побили невероятно сильные русские. Это особенно обидно, потому что этот этап был домашним. Но победа на чемпионате мира всё равно важнее. А мы выиграли этот турнир», — приводит слова Носсума TV2.

Напомним, в масс-старте на 50 км классическим стилем первые четыре места заняли российские лыжники. Победу одержал Александр Большунов, вторым пришёл к финишу Максим Вылегжанин, Андрей Ларьков замкнул тройку призёров. Россиянин Илья Семиков остановился в шаге от пьедестала. Лучшим среди норвежских лыжников стал Мартин Йонсруд Сундбю, занявший шестое место.

Большунов выиграл масс-старт на этапе КМ в Норвегии, Вылегжанин — второй