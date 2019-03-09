Й. Бё: всегда есть опасность, что кто-то из лидеров отстреляет чисто

Норвежский биатлонист Йоханнес Бё прокомментировал победу в спринтерской гонке на 10 км с двумя огневыми рубежами на чемпионате мира, который проходит в Эстерсунде (Швеция).



«Гонка была близкой, я был быстр на всех трёх кругах. Но всегда есть опасность, что кто-то из лидеров отстреляет чисто. Так что я был сконцентрирован. К чемпионату мира я готовился особенно сильно, дополнительную мотивацию искать не надо было», — передаёт слова Бё корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров.

Бё допустил один промах на «стойке», но это не помешало лидеру Кубка мира на последнем круге опередить безупречно стрелявшего россиянина Александра Логинова на 13,7 секунды, а бронзового призёра, француза Кентена Фийона Майе, — на 16,5.