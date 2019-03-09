Логинов: надеюсь, что чемпионат мира продолжится на более высокой ноте

Российский биатлонист Александр Логинов прокомментировал своё выступление в спринтерской гонке на 10 км с двумя огневыми рубежами на чемпионате мира, который проходит в Эстерсунде (Швеция). Логинов с точной стрельбой стал серебряным призёром.
«Я рад, что выиграл серебро. Сегодня за высокие места можно было бороться только с чистой стрельбой. Рад, что удалось это выполнить. Как тренеры подгоняли меня, чтобы я остался впереди Йоханнеса? В любом случае надо было отдать все силы. Понятно, что уровень Бё слишком высок. Серебро — закономерный результат. Я думаю, что все в команде рады этой медали. Надеюсь, что чемпионат мира продолжится на более высокой ноте», — передаёт слова Логинова корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров.
Логинов рвёт Фуркада, теперь это реальность. У России блестящее серебро ЧМ!
Великий Мартен Фуркад «умер» на последнем круге спринта. В попытке отобрать у Логинова серебро он «встал» и проиграл вообще всё. Это сон?