Логинов: надеюсь, что чемпионат мира продолжится на более высокой ноте

Российский биатлонист Александр Логинов прокомментировал своё выступление в спринтерской гонке на 10 км с двумя огневыми рубежами на чемпионате мира, который проходит в Эстерсунде (Швеция). Логинов с точной стрельбой стал серебряным призёром.

«Я рад, что выиграл серебро. Сегодня за высокие места можно было бороться только с чистой стрельбой. Рад, что удалось это выполнить. Как тренеры подгоняли меня, чтобы я остался впереди Йоханнеса? В любом случае надо было отдать все силы. Понятно, что уровень Бё слишком высок. Серебро — закономерный результат. Я думаю, что все в команде рады этой медали. Надеюсь, что чемпионат мира продолжится на более высокой ноте», — передаёт слова Логинова корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров.