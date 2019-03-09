Логинов отказался общаться с прессой до окончания ЧМ по биатлону

Российский биатлонист Александр Логинов после завоевания серебряной медали в спринтерской гонке на чемпионате мира, который проходит в Эстерсунде (Швеция), сообщил, что не будет общаться с журналистами до окончания соревнований. Исключение составят только обязательные пресс-конференции медалистов, в которой после первой личной гонки Логинов принял участие.

«Сфотографироваться — без проблем, поговорить — только после чемпионата мира», — сказал Логинов.

В спринте Логинов уступил только лидеру Кубка мира, норвежцу Йоханнесу Бё. Логинов был точен в стрельбе, Бё промахнулся на «стойке».

Ранее журналисты постоянно задавали самому Логинову и другим биатлонистам вопросы о дисквалификации россиянина за допинг, которую он отбыл уже два года назад.

Логинов: надеюсь, что чемпионат мира продолжится на более высокой ноте