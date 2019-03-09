Логинов закрепился на втором месте в общем зачёте КМ после серебра ЧМ в спринте

Норвежский биатлонист Йоханнес Бё, ставший пятикратным чемпионом мира, упрочил своё лидерство в общем зачёте Кубка мира благодаря победе в спринте на первенстве мира в Эстерсунде (Швеция).
В активе норвежца 996 баллов. Таким образом, Бё-младший опережает на 297 баллов своего ближайшего преследователя — россиянина Александра Логинова (699), который стал серебряным призёром чемпионата мира в спринте.
27-летний российский биатлонист, в свою очередь, увеличил отрыв от француза Симона Детьё (676) до 23 очков.
Биатлон. Кубок мира. Общий зачёт. Мужчины
1. Йоханнес Бё (Норвегия) — 996 очков.
2. Александр Логинов (Россия) — 699.
3. Симон Детьё (Франция) — 676.
4. Кентен Фийон Майе (Франция) — 644.
5. Симон Эдер (Австрия) — 595.
6. Мартен Фуркад (Франция) — 592.
7. Антонен Гигонна (Франция) — 548.
8. Арнд Пайффер (Германия) — 540.
9. Юлиан Эберхард (Австрия) — 514.
10. Беньямин Вегер (Швейцария) — 504...
16. Евгений Гараничев (Россия) — 370…
31. Матвей Елисеев (Россия) — 213…
35. Дмитрий Малышко (Россия) — 155.