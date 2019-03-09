Фийон Майе: гонка преследования станет новым шансом что-то выиграть

Французский биатлонист Кентен Фийон Майе прокомментировал своё выступление в спринтерской гонке на 10 км с двумя огневыми рубежами на чемпионате мира, который проходит в Эстерсунде (Швеция). Фийон Майе с точной стрельбой стал бронзовым призёром, уступив норвежцу Йоханнесу Бё, допустившему один промах на «стойке», и чисто стрелявшему россиянину Александру Логинову.



«Я чувствую, что отлично начал этот чемпионат мира. Медаль — это то, что надо. Теперь гонка преследования станет новым шансом что-то выиграть. Понятно, что я сражался сегодня ещё и со своими друзьями по команде Франции, но в целом это не так важно, я сражался со всеми», — передаёт слова Фийона Майе корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров.

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