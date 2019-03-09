Мужская сборная России по биатлону продолжает занимать 4-е место в Кубке наций

Мужская сборная России по биатлону продолжает идти на 4-м месте в зачёте Кубка наций.

Первое место занимает команда Норвегии, на счету которой 6674 очка. На втором месте — французы, набравшие 6378 балла. Тройку лидеров замыкает сборная Германии (6069). В активе российской команды 5869 очков.

Биатлон. Кубок мира. Кубок наций. Мужчины

1. Норвегия — 6674 очка. После 19 гонок из 23

2. Франция — 6378.

3. Германия — 6069.

4. Россия — 5869.

5. Австрия — 5726.

6. Италия — 5181.

7. Швеция — 5025.

8. Чехия — 4904.

9. Швейцария — 4606.

10. Украина — 4544.

В зачёт Кубка наций идут спринтерские и индивидуальные гонки, а также эстафеты.

Напомним, норвежский биатлонист Йоханнес Бё стал победителем спринта на чемпионате мира в Эстерсунде (Швеция). Второе место занял россиянин Александр Логинов. Тройку призёров замкнул француз Кентен Фийон Майе.