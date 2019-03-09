Ярошенко: видимо, злость заглушает разум Фуркада

Двукратный чемпион мира Дмитрий Ярошенко подвёл итоги спринтерской гонки на чемпионате мира в Эстерсунде, которая завершилась победой Йоханнеса Бё, серебром Александра Логинова и шестым местом Мартена Фуркада.

«Честно говоря, не ожидал от Логинова такого результата. Буквально позавчера сказал, что ему тяжело будет бороться за шестёрку, потому что была не совсем понятна схема его подготовки к чемпионату мира. Но Саша стрелял великолепно и контролировал все выстрелы. Искренне рад, что я ошибся.

Тем не менее не откажусь от своих слов. Это не его форма, сейчас по силе это второй спортсмен мира. В своих лучших кондициях он не проигрывал Бё так много. При сегодняшних раскладах можно было бороться за золото чемпионата мира. Впрочем, и серебряная медаль дорогого стоит. Если бы сегодня ничего не получилось, можно было бы и не смотреть чемпионат мира дальше. Завтра шансы у Логинова очень велики.

Перспективы сборной России в эстафете? На данный момент мы видим в десятке в основном норвежцев, немцев и французов. Результаты спринта не внушают оптимизма. Но эстафета — самый непредсказуемый вид программы, там всегда происходят сюрпризы. Не стоит сбрасывать наших парней со счетов.

Фуркад? Пусть поговорит про Логинова ещё, если до него не доходит, что он тратит впустую свою энергетику. Я расстроился, увидев, как король предыдущих сезонов замыкает шестёрку. Ведь думал, что он будет в более внушительных кондициях. Видимо, злость заглушает разум и он распыляет энергию. Каково же личное разочарование, когда стреляешь чисто и не попадаешь на подиум… Это психологический удар», — сказал Ярошенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Бороздиным.