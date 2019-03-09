Елисеев: перенастроился однозначно, сгорел до старта

Российский биатлонист Матвей Елисеев прокомментировал выступление в спринте на чемпионате мира в Эстерсунде. Елисеев, допустив 1 промах, отстал от лидера на 2 минуты 20 секунд и занял 51-е место. На первом круге Елисеев уступил по скорости только Йоханнесу Бё, но с каждым кругом его отставание стремительно увеличивалось.

«Начал слишком быстро, уже где-то в середине первого круга это понял, начал сбавлять, но зашёл настолько далеко, что не смог выкарабкаться. Это чемпионат мира, и я перенастроился однозначно. Немножко сгорел до, некоторые силы были потрачены до старта.

С середины первого круга начал сбавлять, понял, что быстровато начал. Сегодня выпал свежий снег, и скольжение на самом деле плохое, и это тоже сыграло злую шутку.

Готов я достаточно хорошо. Думаю, успею восстановиться. Я делал максимум, чтобы спасти эту гонку, поэтому сейчас еле стою», — сказал Елисеев в эфире «Матч ТВ».