Фуркад: не рассчитывал на медаль, потому что организм не был готов

Пятикратный олимпийский чемпион французский биатлонист Мартен Фуркад поделился впечатлениями от спринтерской гонки на чемпионате мира в Эстерсунде (Швеция).

«Понимал на „стойке“, что могу побороться за топ-6. Но не рассчитывал на медаль, потому что почувствовал сигнал организма, что он не готов работать дальше. Для меня этот сезон является очень напряжённым. Я нахожусь не на том месте, на которое рассчитывал. Но в любом случае буду бороться.

Результатом не расстроен, так как люблю биатлон, свою работу и двух дочерей. У меня хорошие отношения с командой, тем более сегодня мой однокомандник попал в призы. Поэтому я не огорчён», — сказал Фуркад в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, норвежский биатлонист Йоханнес Бё стал победителем спринта на чемпионате мира в Эстерсунде. Второе место занял россиянин Александр Логинов. Тройку призёров замкнул француз Кентен Фийон Майе. Фуркад показал шестое время.