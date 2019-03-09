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Победа Й. Бё и серебро Логинова — в обзоре мужского спринта на ЧМ по биатлону

Победа Й. Бё и серебро Логинова — в обзоре мужского спринта на ЧМ по биатлону
Другие / ЧМ по биатлону 2019

Российский биатлонист Александр Логинов стал серебряным призёром соревнований в спринте на чемпионате мира в Эстерсунде (Швеция).

Чемпионом мира стал норвежец Йоханнес Бё, француз Кентен Фийон Майе замкнул тройку призёров.

Больше видео можно посмотреть на сайте Kalashnikov Media.

Чемпионат мира. Эстерсунд, Швеция
Мужчины. Спринт
1. Йоханнес Бё (Норвегия) — 24.37,6 (0+1).
2. Александр Логинов (Россия) — +13,7 (0+0).
3. Кентен Фийон Майе (Франция) — +16,5 (0+0).
4. Дмитрий Пидручный (Украина) — +16,8 (0+0).
5. Симон Детьё (Франция) — +24,8 (0+0)...
19. Евгений Гараничев (Россия) — +1.23,0 (1+0)…
33. Дмитрий Малышко (Россия) — +1.50,9 (2+0)…
51. Матвей Елисеев (Россия) — +2.20,2 (1+0).

Завтра, 10 марта, биатлонисты выйдут на старт гонки преследования на 12,5 км.

Чемпионат мира завершится в воскресенье, 17 марта.

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