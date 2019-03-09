Хованцев: медаль разгрузит Логинова психологически, придаст ему уверенности

Главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев считает, что серебряная медаль в спринте придаст уверенности Александру Логинову на чемпионате мира в Эстерсунде.

«Мы рассчитывали, что при успешной стрельбе Логинов должен выиграть медаль. Сегодня всё получилось отлично, отстрелял по нолям. Была небольшая проблема с лыжами, но на финише удалось отстоять второе место.

Очень рад за Сашу Логинова, это его первая медаль на чемпионате мира. Дай бог, не последняя. И, конечно, рад за всю команду, достойно сражались, хотя и есть разброс в результатах. В тех условиях, что мы начинали сезон, все скандалы, которые были вокруг команды, не позитивно сказывались на подготовке к чемпионату мира. Эта медаль разгрузит Сашу психологически, придаст ему уверенности. Ещё есть гонки и будут результаты.

Возможно ли золото с таким Йоханнесом Бё? В биатлоне всё возможно, потому что стрельба — один из основных компонентов при хорошем ходе. Будем надеяться, что в пасьюте нам удача улыбнётся так же, как сегодня. Саша поверит в себя», — сказал Хованцев в эфире «Матч ТВ».