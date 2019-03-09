Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Другие / Новости /

Гимнаст Нагорный выиграл ещё 2 золота на ЧР, Ланкин — 1-й в вольных упражнениях

Гимнаст Нагорный выиграл ещё 2 золота на ЧР, Ланкин — 1-й в вольных упражнениях
Другие / Прочие виды спорта

Никита Нагорный и Дмитрий Ланкин выиграли золотые медали на чемпионате России по спортивной гимнастике, который проходит в Пензе.

В первый день соревнований на отдельных снарядах гимнасты разыграли три комплекта наград.

В вольных упражнениях чемпионом России с результатом 14,300 балла стал Ланкин. Второе место занял Нагорный (14,100), а тройку призёров замкнул Кирилл Прокопьев (14,033).

В упражнениях на коне обладателем золотой медали национального первенства стал Нагорный, набравший 14,366 балла. Вслед за ним расположились Сергей Ельцов (14,233) и Прокопьев (14,200).

В упражнениях на кольцах первенствовал Нагорный, в активе которого 14,266 балла. Серебряным призёром стал Илья Кибартас (14,133), бронзовые медали завоевали Денис Аблязин и Никита Игнатьев (14,133).

Отметим, для Нагорного этот титул стал третьим на текущем чемпионате. Ранее серебряный призёр Олимпийских игр 2016 года выиграл соревнования в личном многоборье.

Спортивная гимнастика. Чемпионат России. Пенза
Мужчины, вольные упражнения
1. Дмитрий Ланкин — 14,300.
2. Никита Нагорный — 14,100.
3. Кирилл Прокопьев — 14,033.

Конь
1. Никита Нагорный — 14,366.
2. Сергей Ельцов — 14,233.
3. Кирилл Прокопьев — 14,200.

Кольца
1. Никита Нагорный — 14,266.
2. Илья Кибартас — 14,133.
3. Денис Аблязин — 14,133.
3. Никита Игнатьев — 14,133.

Чемпионат России по спортивной гимнастике завершится завтра, 10 марта.

Комментарии (0)
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент