Гимнаст Нагорный выиграл ещё 2 золота на ЧР, Ланкин — 1-й в вольных упражнениях

Никита Нагорный и Дмитрий Ланкин выиграли золотые медали на чемпионате России по спортивной гимнастике, который проходит в Пензе.

В первый день соревнований на отдельных снарядах гимнасты разыграли три комплекта наград.

В вольных упражнениях чемпионом России с результатом 14,300 балла стал Ланкин. Второе место занял Нагорный (14,100), а тройку призёров замкнул Кирилл Прокопьев (14,033).

В упражнениях на коне обладателем золотой медали национального первенства стал Нагорный, набравший 14,366 балла. Вслед за ним расположились Сергей Ельцов (14,233) и Прокопьев (14,200).

В упражнениях на кольцах первенствовал Нагорный, в активе которого 14,266 балла. Серебряным призёром стал Илья Кибартас (14,133), бронзовые медали завоевали Денис Аблязин и Никита Игнатьев (14,133).

Отметим, для Нагорного этот титул стал третьим на текущем чемпионате. Ранее серебряный призёр Олимпийских игр 2016 года выиграл соревнования в личном многоборье.

Спортивная гимнастика. Чемпионат России. Пенза

Мужчины, вольные упражнения

1. Дмитрий Ланкин — 14,300.

2. Никита Нагорный — 14,100.

3. Кирилл Прокопьев — 14,033.

Конь

1. Никита Нагорный — 14,366.

2. Сергей Ельцов — 14,233.

3. Кирилл Прокопьев — 14,200.

Кольца

1. Никита Нагорный — 14,266.

2. Илья Кибартас — 14,133.

3. Денис Аблязин — 14,133.

3. Никита Игнатьев — 14,133.

Чемпионат России по спортивной гимнастике завершится завтра, 10 марта.