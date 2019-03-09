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Трусова защитила титул чемпионки мира среди юниоров, Щербакова — вторая

Трусова защитила титул чемпионки мира среди юниоров, Щербакова — вторая
Другие / Фигурное катание

14-летняя российская фигуристка Александра Трусова защитила титул чемпионки мира среди юниоров. На первенстве планеты в Загребе (Хорватия) в произвольной программе Трусова почти на 4 балла превзошла личный рекорд, получив от судей 150,40 балла. Лидировавшая после короткой программы Анна Щербакова побила собственное достижение почти на 15 баллов, но оценки 147,08 не хватило, чтобы обыграть подругу по команде.

Бронзовым призёром стала Тинь Цуй из США. Четвёртое место, несмотря на нелучший прокат произвольной программы, сохранила за собой ещё одна россиянка — Ксения Синицына.

Фигурное катание. Чемпионат мира среди юниоров. Загреб, Хорватия
Девушки

1. Александра Трусова (Россия) — 222,89.
2. Анна Щербакова (Россия) — 219,94.
3. Тинь Цуй (США) — 194,41.
4. Ксения Синицына (Россия) — 188,84.

Золото? Дайте два! Трусова и Щербакова разрывают всех на чемпионате мира
Если это репетиция чемпионата мира 2020, то за всех этих Загитовых, Медведевых и Кихир становится страшно, больно и даже обидно.
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