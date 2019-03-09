Самуэльссон: хотелось бы, чтобы Логинова не было на чемпионате мира

Известный борец за чистоту спорта шведский биатлонист Себастиан Самуэльссон после финиша спринтерской гонки на чемпионате мира в Эстерсунде заявил, что не хотел бы видеть россиянина Александра Логинова на подобных крупных турнирах.

«Мне бы хотелось, чтобы его здесь не было. Правила такие, какие есть, но мне кажется, что правила могли бы быть более строгими. Если кто-то был дисквалифицирован за ЭПО, то он он должен оставаться под запретом, независимо от того, является ли он русским, немцем, шведом или Логиновым», — приводит слова Самуэльссона Dagbladet.

Логинов благодаря точной стрельбе стал серебряным призёром в спринте, завоевав свою первую медаль на чемпионате мира. Самуэльссон, допустив три промаха, финишировал 29-м.