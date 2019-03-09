Фехтовальщица Позднякова выиграла этап Кубка мира в Афинах

Действующая чемпионка мира, российская фехтовальщица на саблях София Позднякова одержала победу на этапе Кубка мира в Афинах (Греция).

В финальном поединке Позднякова взяла верх над олимпийской чемпионкой, украинской саблисткой Ольгой Харлан со счётом 15:10. Третье место заняли представительница Южной Кореи Ким Джи Ён, уступившая Поздняковой (11:15), и венгерка Лиза Пустай, проигравшая Харлан (5:15).

Другие представительницы России, Софья Великая и Дина Галиакбарова, завершили борьбу на стадии 1/8 финала.

Фехтование. Кубок мира. Афины, Греция

Женщины, сабля

1. София Позднякова (Россия).

2. Ольга Харлан (Украина).

3. Ким Джи Ён (Республика Корея).

3. Лиза Пустай (Венгрия)...

9. Софья Великая (Россия)...

15. Дина Галиакбарова (Россия).