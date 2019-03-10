Конькобежка Голикова — 3-я на дистанции 500 м на этапе КМ с рекордом России

Российская конькобежка Ангелина Голикова заняла третье место на дистанции 500 м на шестом, финальном этапе Кубка мира в Солт-Лейк-Сити (США).

Победительницей соревнований с результом 36,47 секунды стала японка Нао Кодайра. Второе место заняла действующая чемпионка мира в этой дисциплине, австрийская конькобежка Ванесса Герцог (+0,37). Голикова стала третьей с новым рекордом России (36,93). Предыдущее высшее национальное достижение принадлежало Ольге Фаткулиной (37,13).

В десятку лучших вошли ещё две россиянки: Фаткулина стала 6-й (+0,76), Дарья Качанова — 10-й (+1,06).

Конькобежный спорт. Кубок мира. Шестой этап. Солт-Лейк-Сити (США)

Женщины, 500 м

1. Нао Кодайра (Япония) — 36,47.

2. Ванесса Герцог (Австрия) — +0,37.

3. Ангелина Голикова (Россия) — +0,45 (рекорд России)...

6. Ольга Фаткулина (Россия) — +0,76...

10. Дарья Качанова (Россия) — +1,06.