Воронина — третья в дистанционном зачёте Кубка мира по конькобежному спорту

Российская конькобежка Наталья Воронина стала третьей в стайерском зачёте Кубка мира по конькобежному спорту-2018/2019.

Победительницей общего зачёта на дистанциях 3000 и 5000 м стала представительница Чехии Мартина Сабликова, в активе которой 370 очков. Второе место заняла голландская конькобежка Эсме Виссер, набравшая 343 балла. Воронина по итогам сезона-2018/2019 заработала 343 очка и замкнула лидирующую тройку.

Конькобежный спорт. Кубок мира

Женщины. Дистанционный зачёт (3000 и 5000 м)

1. Мартина Сабликова (Чехия) — 370 очков.

2. Эсме Виссер (Нидерланды) — 343.

3. Наталья Воронина (Россия) — 335...

8. Евгения Лаленкова (Россия) — 224...

11. Елена Сохрякова (Россия) — 200.

Напомним, на шестом этапе Кубка мира Воронина заняла третье место на дистанции 3000 м с новым национальным рекордом (3.54,06).