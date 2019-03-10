Воронина — третья в дистанционном зачёте Кубка мира по конькобежному спорту

Российская конькобежка Наталья Воронина стала третьей в стайерском зачёте Кубка мира по конькобежному спорту-2018/2019.
Победительницей общего зачёта на дистанциях 3000 и 5000 м стала представительница Чехии Мартина Сабликова, в активе которой 370 очков. Второе место заняла голландская конькобежка Эсме Виссер, набравшая 343 балла. Воронина по итогам сезона-2018/2019 заработала 343 очка и замкнула лидирующую тройку.
Конькобежный спорт. Кубок мира
Женщины. Дистанционный зачёт (3000 и 5000 м)
1. Мартина Сабликова (Чехия) — 370 очков.
2. Эсме Виссер (Нидерланды) — 343.
3. Наталья Воронина (Россия) — 335...
8. Евгения Лаленкова (Россия) — 224...
11. Елена Сохрякова (Россия) — 200.
Напомним, на шестом этапе Кубка мира Воронина заняла третье место на дистанции 3000 м с новым национальным рекордом (3.54,06).