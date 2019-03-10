Кулижников — 4-й на 1000 м на этапе КМ, голландец Нёйс — 1-й с мировым рекордом

Российский конькобежец Павел Кулижников занял четвёртое место на дистанции 1000 м на шестом, финальном, этапе Кубка мира в Солт-Лейк-Сити (США).

Первое место с мировым рекордом (1.06,18) занял голландец Кьелд Нёйс, побивший достижение американца Шани Дэвиса (1.06,42). Второе и третье места заняли его соотечественники Томас Крол (+0,07) и Кай Вербий (+0,16). Кулижников уступил победителю соревнований 0,29 секунды, несмотря на то что установил новый рекорд страны (1.06,47).

Конькобежный спорт. Кубок мира. Шестой этап. Солт-Лейк-Сити, США

Мужчины, 1000 м

1. Кьелд Нёйс (Нидерланды) — 1.06,83 (мировой рекорд).

2. Томас Крол (Нидерланды) — +0,07.

3. Кай Вербий (Нидерланды) — +0,16.

4. Павел Кулижников (Россия) — +0,29 (рекорд России)...

8. Денис Юсков (Россия) — +1,02...

10. Виктор Муштаков (Россия) — +1,18.

Ранее Кулижников установил новый мировой рекорд на дистанции 500 м (33,61).