Губерниев выложил кадры награждения Логинова на ЧМ в Эстерсунде

Известный комментатор Дмитрий Губерниев выложил в Сеть фрагмент церемонии награждения призёров спринтерской гонки на 10 км на чемпионате мира по биатлону в Эстерсунде (Швеция).

«Друзья, вашему вниманию фрагмент церемонии награждения победителя и призёров мужской спринтерской биатлонной гонки в Эстерсунде!!! Александр Логинов — серебро!!! И отличная возможность атаковать в пасьюте!!!» — написал Губерниев на своей странице в «Инстаграме».

Видео доступно в «Инстаграме» Дмитрия Губерниева.

Напомним, вчера, 9 марта, на чемпионате мира по биатлону спортсмены определили обладатели наград в спринте. Победителем стал норвежец Йоханнес Бё, второе место занял россиянин Александр Логинов, француз Кентен Фийон Майе — третий.