Губерниев выложил кадры награждения Логинова на ЧМ в Эстерсунде

Известный комментатор Дмитрий Губерниев выложил в Сеть фрагмент церемонии награждения призёров спринтерской гонки на 10 км на чемпионате мира по биатлону в Эстерсунде (Швеция).
«Друзья, вашему вниманию фрагмент церемонии награждения победителя и призёров мужской спринтерской биатлонной гонки в Эстерсунде!!! Александр Логинов — серебро!!! И отличная возможность атаковать в пасьюте!!!» — написал Губерниев на своей странице в «Инстаграме».
Видео доступно в «Инстаграме» Дмитрия Губерниева.
Напомним, вчера, 9 марта, на чемпионате мира по биатлону спортсмены определили обладатели наград в спринте. Победителем стал норвежец Йоханнес Бё, второе место занял россиянин Александр Логинов, француз Кентен Фийон Майе — третий.
Й. Бё взял золото в спринте на ЧМ в Эстерсунде, Логинов стал серебряным призёром