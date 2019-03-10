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Губерниев выложил кадры награждения Логинова на ЧМ в Эстерсунде

Фото: РИА Новости
Губерниев выложил кадры награждения Логинова на ЧМ в Эстерсунде
Другие / ЧМ по биатлону 2019

Известный комментатор Дмитрий Губерниев выложил в Сеть фрагмент церемонии награждения призёров спринтерской гонки на 10 км на чемпионате мира по биатлону в Эстерсунде (Швеция).

«Друзья, вашему вниманию фрагмент церемонии награждения победителя и призёров мужской спринтерской биатлонной гонки в Эстерсунде!!! Александр Логинов — серебро!!! И отличная возможность атаковать в пасьюте!!!» — написал Губерниев на своей странице в «Инстаграме».

Видео доступно в «Инстаграме» Дмитрия Губерниева.

Напомним, вчера, 9 марта, на чемпионате мира по биатлону спортсмены определили обладатели наград в спринте. Победителем стал норвежец Йоханнес Бё, второе место занял россиянин Александр Логинов, француз Кентен Фийон Майе — третий.

Й. Бё взял золото в спринте на ЧМ в Эстерсунде, Логинов стал серебряным призёром
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