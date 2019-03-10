Российские биатлонисты впервые остались без медалей на Универсиаде-2019

Норвежский биатлонист Эспен Ульдал выиграл масс-старт на 15 км на зимней Универсиаде в Красноярске. Второе место занял белорус Максим Воробей. Тройку призёров замкнул чех Адам Вацлавик.

Российские биатлонисты впервые на зимней Универсиаде в Красноярске остались без медалей. В шаге от награды остановился Василий Томшин, Дмитрий Иванов занял пятое место.

Биатлон. Зимняя Универсиада. Красноярск

Масс-старт. 15 км. Мужчины

1. Эспен Ульдал (Норвегия) — 40.18,7 (0+0+1+1) .

2. Максим Воробей (Беларусь) — +35,4 (0+1+0+2).

3. Адам Вацлавик (Чехия) — +56,5 (1+3+0+0).

4. Василий Томшин (Россия) — +1.12,2 (1+2+1+2).

5. Дмитрий Иванов (Россия) — +1.41,9 (0+3+0+1)...

7. Александр Дедюхин (Россия) — +1.51,2 (0+2+2+0)...

9. Алексей Чулев (Россия) — +2.08,7 (2+1+0+0)...

12. Алексей Петров (Россия) — +3.17,7 (0+3+2+0)…

18. Евгений Крюков (Россия) — +4.36,4 (0+4+0+3).

Ранее россиянки заняли первые пять мест в аналогичной дисциплине. Екатерина Мошкова выиграла масс-старт, серебро досталось Елизавете Каплиной, бронза — Елене Чирковой.