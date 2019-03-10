Ткаченко: на старте думала, что не всё получилось с первой попытки

Российская горнолыжица Екатерина Ткаченко поделилась впечатлениями от победы в слаломе на Универсиаде в Красноярске.

Второе место заняла представительница Австрии Денизе Дингследер. Бронзовым призёром стала россиянка Анастасия Горностаева.

«На старте думала о том, что не всё получилось с первой попытки, но потом решила расслабиться, так что на финиш ехала уже очень спокойной. Две золотые медали — это прекрасно, я рада», — цитирует Ткаченко «Матч ТВ».

Для Ткаченко эта золотая медаль стала второй на Универсиаде. Ранее россиянка одержала победу в гигантском слаломе.

Зимняя Универсиада 2019 года в Красноярске завершится 12 марта.

Горнолыжный спорт. XXIX зимняя Универсиада. Красноярск

Слалом. По сумме двух попыток. Женщины

1. Екатерина Ткаченко (Россия) — 1.32,45.

2. Денизе Дингследер (Австрия) +0,46.

3. Анастасия Горностаева (Россия) +0,80.