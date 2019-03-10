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Российские кёрлингистки обыграли британок в матче за 3-е место на Универсиаде

Российские кёрлингистки обыграли британок в матче за 3-е место на Универсиаде
Другие / Зимняя Универсиада 2019

Женская сборная России по кёрлингу в составе Ульяны Васильевой (скип), Марии Комаровой, Екатерины Кузьминой, Анастасии Даньшиной и Анны Веневцевой обыграла команду Великобритании со счётом 12:5 и завоевала бронзовую медаль XXIX зимней Универсиады в Красноярске.

Кёрлинг. XXIX Всемирная зимняя универсиада. Красноярск. Женщины. Матч за третье место

Россия — Великобритания — 12:5 (2:0, 3:0, 0:2, 2:0, 0:2, 0:1, 2:0, 3:0, X, X)

Чемпионками Универсиады стали шведские керлингистки, обыгравшие в финале сборную Южной Кореи со счетом 8:3.

В соревнованиях среди мужчин победителями стали норвежцы, взявшие верх над сборной Канады со счётом 6:5. Бронзовые медали достались британским спортсменам, которые оказались сильнее команды Швейцарии (10:5).

Универсиада-2019. Женщины. Матч за 3-е место. Россия - Великобритания
10 марта 2019 года, воскресенье. 10:00 МСК
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