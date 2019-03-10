Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
«Краснодар — Оренбург». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:25 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Другие / Новости /

Текстовая онлайн-трансляция женской гонки преследования на ЧМ по биатлону

Текстовая онлайн-трансляция женской гонки преследования на ЧМ по биатлону
Другие / ЧМ по биатлону 2019

Сегодня, 10 марта, на чемпионате мира по биатлону в Эстерсунде (Швеция) пройдёт женская гонка преследования на 10 км. Старт будет дан в 15:45 мск.

Первой из россиянок в гонку отправится Екатерина Юрлова-Перхт, получившая восьмой стартовый номер. Затем в борьбу вступят Евгения Павлова (24-й), Светлана Миронова (31-й) и Ирина Старых (44-й).

Лидер общего зачёта Кубка мира итальянка Доротея Вирер стартует 10-й. Её соотечественница Лиза Виттоцци, занимающая второе место с отставанием в 4 очка, выйдет на старт 21-й.

Словачка Анастасия Кузьмина стартует первой, норвежка Марте Рёйселанд — 25-й, финка Кайса Мякяряйнен — 12-й.

«Чемпионат» будет вести прямую текстовую трансляцию гонки:
текстовая онлайн-трансляция женской гонки преследования на чемпионате мира по биатлону в Эстерсунде.

Чемпионат мира по биатлону в Эстерсунде завершится 17 марта.

Биатлонистка сборной России опубликовала пост прямо во время гонки ЧМ. Там 18+
Она делает злым болельщикам прямое и жёсткое предложение. Да что вообще происходит в российском биатлоне?
Комментарии (0)
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент