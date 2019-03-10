Текстовая онлайн-трансляция женской гонки преследования на ЧМ по биатлону

Сегодня, 10 марта, на чемпионате мира по биатлону в Эстерсунде (Швеция) пройдёт женская гонка преследования на 10 км. Старт будет дан в 15:45 мск.



Первой из россиянок в гонку отправится Екатерина Юрлова-Перхт, получившая восьмой стартовый номер. Затем в борьбу вступят Евгения Павлова (24-й), Светлана Миронова (31-й) и Ирина Старых (44-й).



Лидер общего зачёта Кубка мира итальянка Доротея Вирер стартует 10-й. Её соотечественница Лиза Виттоцци, занимающая второе место с отставанием в 4 очка, выйдет на старт 21-й.

Словачка Анастасия Кузьмина стартует первой, норвежка Марте Рёйселанд — 25-й, финка Кайса Мякяряйнен — 12-й.

«Чемпионат» будет вести прямую текстовую трансляцию гонки:

текстовая онлайн-трансляция женской гонки преследования на чемпионате мира по биатлону в Эстерсунде.



Чемпионат мира по биатлону в Эстерсунде завершится 17 марта.