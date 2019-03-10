Кулижников занял третье место в зачёте Кубка мира на дистанции 1000 м

Российский конькобежец Павел Кулижников стал третьим в зачёте Кубка мира по конькобежному спорту сезона-2018/19 на дистанции 1000 м.
Обладателем «Малого хрустального глобуса» стал голландец Кьелд Нёйс, в его активе 342 очка. Второе место занял его соотечественник Кай Вербий, набравший 304 балла. Кулижников по итогам сезона-2018/19 набрал 303 очка и замкнул лидирующую тройку.
Конькобежный спорт. Кубок мира
Мужчины. Зачёт на дистанции 1000 м
1. Кьелд Нёйс (Нидерланды) — 342 очка.
2. Кай Вербий (Нидерланды) — 304.
3. Павел Кулижников (Россия) — 303...
8. Виктор Муштаков (Россия) — 228.
9. Денис Юсков (Россия) — 220.
Ранее на шестом этапе Кубка мира в Солт-Лейк-Сити (США) Нёйс установил новый мировой рекорд на этой дистанции (1.06,18), а Кулижников занял четвёртое место с высшим национальным достижением (1.06,47).
Напомним, вчера, 9 марта, 24-летний россиянин установил новый мировой рекорд на дистанции 500 м (33,61).