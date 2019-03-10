«Летающая лыжница» Тихонова — 16-я на этапе Кубка мира в Холменколлене

Россиянка Софья Тихонова заняла 16-е место на этапе Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина в Холменколлене (Норвегия). 20-летняя спортсменка «улетела» на 102 м в первой попытке, на 107 м — во второй и набрала по сумме двух прыжков 150,6 балла.

Победу одержала австрийка Даниэла Ирашко-Штольц, в её активе 209 баллов. Второй стала немка Юлиане Зайфарт (194,3), её соотечественница Катарина Альтхаус замкнула тройку призёров (193,3).

Во вторую попытку отобрались ещё две россиянки: Александра Кустова заняла итоговое 23-е место (120,7), Лидия Яковлева — 30-е (82,1).

Прыжки на лыжах с трамплина. Кубок мира. Холменколлен, Норвегия

Женщины, большой трамплин, HS134

1. Даниэла Ирашко-Штольц (Австрия) — 209,0.

2. Юлиане Зайфарт (Германия) — 194,3.

3. Катарина Альтхаус (Германия) — 193,3...

16. Софья Тихонова (Россия) — 150,6...

23. Александра Кустова (Россия) — 120,7...

30. Лидия Яковлева (Россия) — 82,1.