Текстовая онлайн-трансляция мужской гонки преследования на ЧМ по биатлону

Сегодня, 10 марта, на чемпионате мира по биатлону в Эстерсунде (Швеция) состоится мужская гонка преследования на 12,5 км. Старт будет дан в 18:30 мск.



Первым из россиян в борьбу вступит Александр Логинов, который получил второй стартовый номер. Затем в гонку отправятся Евгений Гараничев (19-й), Дмитрий Малышко (33-й) и Матвей Елисеев (51-й).



Лидер общего зачёта Кубка мира норвежец Йоханнес Бё стартует первым. Представитель Франции Симон Детьё выйдет на старт пятым. Его соотечественники Кентен Фийон Майе и Мартен Фуркад стартуют третьим и шестым соответственно.



«Чемпионат» будет вести прямую текстовую трансляцию гонки:

текстовая онлайн-трансляция мужской гонки преследования на чемпионате мира по биатлону в Эстерсунде.



Чемпионат мира по биатлону в Эстерсунде завершится 17 марта.

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