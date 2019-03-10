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Текстовая онлайн-трансляция мужской гонки преследования на ЧМ по биатлону

Текстовая онлайн-трансляция мужской гонки преследования на ЧМ по биатлону
Другие / ЧМ по биатлону 2019

Сегодня, 10 марта, на чемпионате мира по биатлону в Эстерсунде (Швеция) состоится мужская гонка преследования на 12,5 км. Старт будет дан в 18:30 мск.

Первым из россиян в борьбу вступит Александр Логинов, который получил второй стартовый номер. Затем в гонку отправятся Евгений Гараничев (19-й), Дмитрий Малышко (33-й) и Матвей Елисеев (51-й).

Лидер общего зачёта Кубка мира норвежец Йоханнес Бё стартует первым. Представитель Франции Симон Детьё выйдет на старт пятым. Его соотечественники Кентен Фийон Майе и Мартен Фуркад стартуют третьим и шестым соответственно.

«Чемпионат» будет вести прямую текстовую трансляцию гонки:
текстовая онлайн-трансляция мужской гонки преследования на чемпионате мира по биатлону в Эстерсунде.

Чемпионат мира по биатлону в Эстерсунде завершится 17 марта.

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