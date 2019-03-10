Норицын: Павлова сорвалась из-за того, что начали писать гадости её родителям

Тренер женской сборной России по биатлону Виталий Норицын прокомментировал эмоциональный пост Евгении Павловой в «Инстаграме».

Павлова выложила запись прямо во время спринтерской гонки на чемпионате мира в Эстерсунде (Швеция).

«Женя сорвалась лишь из-за того, что начали писать гадости её родителям, про её семью. Давление и так большое, для неё это первый чемпионат мира, а девушка она импульсивная. И вот в этой ситуации, когда дело коснулось близких людей, она не смогла удержаться и совладать с эмоциями.



В этом сезоне, первом для текущего руководства сборной, мы часто видим, что болельщики что-то пишут в соцсетях и девушки начинают это читать, не могут от подобного абстрагироваться», — цитирует Норицына «Матч ТВ».