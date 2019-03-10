Херрман: считаю, мне удалось наладить стрельбу

Немецкая биатлонистка Денизе Херрман прокомментировала победу в гонке преследования на чемпионате мира.

«Я счастлива, что сразу две девушки из Германии на подиуме чемпионата мира. В спринте я была в одном выстреле от медали. Сегодня понимала, что позади меня бегут сильные спортсменки.

Ветер был очень сильный, но я довольна, что удалось чисто отработать последнюю стрельбу. Я считаю, что мне удалось наладить стрельбу", — передаёт слова Херрман корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров.

Серебряным призёром соревнований стала норвежка Тириль Экхофф. Представительница Германии Лаура Дальмайер замкнула тройку призёров. Лучшей среди российских биатлонисток стала Евгения Павлова, занявшая девятое место.