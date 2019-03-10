Экхофф: сегодня я реально кайфанула

Норвежка Тириль Экхофф прокомментировала выступление в гонке преследования на чемпионате мира по биатлону. Спортсменка заняла второе место.

«Условия были трудные сегодня. Я хотела сфокусироваться на себе и не обращать внимание на других. Чтобы остаться в борьбе за медали, надо было чисто стрелять последнюю стойку. Женская сборная Норвегии мощно прибавила, мы все способны бороться за медали в каждой гонке. Сегодня я реально кайфанула», — передаёт слова Экхофф корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров.

Победу в гонке преследования одержала немка Денизе Херрман. Её соотечественница Лаура Дальмайер замкнула тройку призёров. Лучшей среди российских биатлонисток стала Евгения Павлова, занявшая девятое место.