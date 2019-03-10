Дальмайер: не умею бегать так быстро, как Херманн

Немецкая биатлонистка Лаура Дальмайер прокомментировала своё выступление в гонке преследования на 10 км с четырьмя огневыми рубежами на чемпионате мира в Эстерсунде (Швеция). Допустив один промах, Дальмайер на финише в борьбе за второе место уступила 0,2 секунды норвежке Тириль Экхофф. Оба призёра финишировали через полминуты после победительницы пасьюта немки Денизе Херрман.



«Я старалась делать ставку на стрельбу, потому что знала, что только чистая стрельба меня спасает. Я быстро начала гонку, но потом тормознула и пошла своим ходом, чтобы сохранить энергию. Я не умею бегать так быстро, как Херманн. Сегодня мне помогли лыжи», — передаёт слова Дальмайер корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров.

И кому теперь вешаться? Как Павлова позакрывала рты своей стрельбой Российская биатлонистка Павлова не успела сделать пост по ходу гонки преследования. Зато показала, что вешаться могут все её критики.