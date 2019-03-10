Павлова: люди, наверное, думают, что я гоп-стайл. А это шутки-минутки, вот и всё

Российская биатлонистка Евгения Павлова после гонки преследования на чемпионате мира ответила на вопросы о своей популярности.

«Я сейчас самая популярная спортсменка в сборной? Разве не Санёк? А в женской сборной у нас Катюшка Юрлова самая-самая.

Я просто такая, какая есть. Если люди не понимают шуток, а я всегда шучу. Они, наверное, думают, что я какой-то гоп-стайл. А это шутки-минутки, вот и всё", - передаёт слова Павловой корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров.

Павлова заняла девятое место в гонке преследования, этой лучший результат в российской сборной.

Победу одержала немка Денизе Херрман, серебряным призёром стала норвежка Тириль Экхофф. Немка Лаура Дальмайер замкнула тройку призёров.