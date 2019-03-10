Первое золото Херрман на ЧМ и серебро Экхофф — в обзоре гонки преследования

Немецкая биатлонистка Денизе Херрман победила в гонке преследования на 12,5 км на чемпионате мира в Эстерсунде (Швеция). Серебряным призёром соревнований стала норвежка Тириль Экхофф. Представительница Германии Лаура Дальмайер замкнула тройку призёров.



Лучшей среди российских биатлонисток стала Евгения Павлова, занявшая девятое место.

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Чемпионат мира. Эстерсунд, Швеция

Женщины, гонка преследования, 12,5 км

1. Денизе Херрман (Германия) — 31.45,9 (0+0+2+0).

2. Тириль Экхофф (Норвегия) — +31,4 (0+0+2+0).

3. Лаура Дальмайер (Германия) — +31,6 (0+0+1+0).

4. Марте Рёйселанд (Норвегия) — +1.35,0 (2+0+1+1).

5. Ханна Эберг (Швеция) — +1.35,0 (1+1+1+2).

6. Анастасия Кузьмина (Словакия) — +1.41,3 (2+2+2+1).

7. Мона Брорссон (Швеция) — +1.47,2 (0+0+0+4).

8. Ингрид Ландмарк Тандреволд (Норвегия) — +2.01,2 (0+1+2+1).

9. Евгения Павлова (Россия) — +2.14,3 (0+0+0+1).

10. Лиза Виттоцци (Италия) — +2.32,2 (3+3+0+0)…

19. Екатерина Юрлова-Перхт (Россия) — +3.07,8 (1+1+2+3)…

25. Светлана Миронова (Россия) — +3.27,9 (1+0+2+3)…

45. Ирина Старых (Россия) — +5.35,6 (1+1+0+2).